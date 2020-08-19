Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні майже 2000 нових випадків захворювання на коронавірус
  • Перша в Україні трансплантація підшлункової залози – Пацієнт помер
  • В Україні 1464 нових хворих на коронавірус

Держбюджет України недоотримав 38 млрд грн доходів

Аня Мартинюк 19 серпня 2020, 10:02
Версія для друку
Держбюджет України недоотримав 38 млрд грн доходів

Про це розповіли у Розрахунковій палаті. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 серпня, стало відомо, що Україна не виконала план доходів до держбюджету у першому півріччі. А саме на 38 млрд грн, або 7,8%. Про це повідомили у прес-службі Рахункової палати.

Глава Рахункової палати Валерій Пацкан зазначив, що в країні зниження реального ВВП на 6,7%. Також спостерігається зниження випуску промислової продукції на 8,3% та імпорту товарів і послуг на 19,7%. 

«Уряд прогнозував скорочення імпорту товарів і послуг на 10%. Фактично в I півріччі імпорт зменшився на 19,7%, або майже вдвічі більше прогнозного. Як наслідок, недоотримано 14 млрд грн доходів», - розповів Пацкан.

Серед інших негативних факторів зменшення кредитування і відтік прямих іноземних інвестицій.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції