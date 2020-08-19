Світлана Тихановська звернулась до європейських лідерів

Аня Мартинюк 19 серпня 2020, 09:21

Вона закликала їх не визнавати результати виборів у Білорусі.

Новину передає «Преса України».

Політик Світлана Тихановська представила чергове звернення. Колишня кандидатка на пост президента Білорусі звернулась до Європейської Ради в день проведення онлайн-саміту щодо ситуації в країні.

Так, вона закликала європейських лідерів не визнавати результати президентських виборів у республіці Білорусь. Нагадаємо, на них перемога дісталась Олександру Лукашенку.

«Люди, які вийшли захищати свої голоси на вулиці міст по всій Білорусі, були жорстоко побиті, позбавлені волі, піддані тортурам режимом, який судорожно чіпляється за владу. Сотні поранених, щонайменше двоє людей втратили життя. Це відбувається прямо зараз у центрі Європи», - йдеться у її заяві.

Також вона додала, що Національна координаційна рада країни оголосить чесні і демократичні вибори президента, на яких будуть міжнародні спостерігачі.