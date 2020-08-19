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В Україні майже 2000 нових випадків захворювання на коронавірус

Аня Мартинюк 19 серпня 2020, 08:46
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В Україні майже 2000 нових випадків захворювання на коронавірус

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків становить 96 403 людини.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 серпня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 1 967 людей. Такі дані наводяться на сайті РНБО.

Тепер загальна кількість хворих становить 96 403 людини. З них 2 144 пацієнти померли. За минулу добу було зафіксовано 28 летальних випадків та 812 людей одужали. Також за весь період одужали 49 737 пацієнтів.

Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували у Харківській області – 247, Києві – 215, Львівській області – 188, Івано-франківській – 163, Чернівецькій області – 154.

 

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