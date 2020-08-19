В Україні введуть єдині стандарти фіксації тілесних ушкоджень 08:09
Кабмін попросили купити 4 мільйони масок для проведення виборів 07:34
Українцям нагадали про можливість брати кредит на навчання 14:58
За 14 днів українці зняли в магазинах майже 4 мільйони гривень 14:27
Перша ракетка України потрапила у топ-10 рейтингу Forbes 13:57
Озвучена зарплата глави Вищого антикорупційного суду України 13:19
Перша в Україні трансплантація підшлункової залози – Пацієнт помер 12:23
Ілон Маск з’явився у рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg 11:48
В МОЗ оновили статистику хворих та померлих від коронавірусу 11:16
У світі понад 22 мільйони випадки захворювання на коронавірус 09:08
Мадонна відсвяткувала день народження з 26-річним бойфрендом 08:29
Ірландія та Канада не визнали Лукашенка президентом Білорусі 08:01
Мін’юст назвав незвичні конфісковані речі, які нині виставлені на продаж 07:28
Туреччина підвищила податок на ввезення українських солодощів 14:10
Таким чином в Україні визначатимуть можливе неналежне поводження правоохоронців.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Офісу Генерального прокурора повідомили, що прокурори спеціалізованого підрозділу з протидії тортурам Офісу Генерального прокурора обговорили проект уніфікованого стандарту медичної документації.
У ній буде визначена належна фіксація в медзакладах тілесних ушкоджень. У тому числі тих, які можуть свідчити про неналежне поводження з боку правоохоронців.
Так, у проекті є зображення контуру людського тіла, яким користуватися лікарі при огляді потерпілого. Відомо, що над проектом працювали судово-медичні експерти.
08:09: В Україні введуть єдині стандарти фіксації тілесних ушкоджень
07:34: Кабмін попросили купити 4 мільйони масок для проведення виборів
14:58: Українцям нагадали про можливість брати кредит на навчання
14:27: За 14 днів українці зняли в магазинах майже 4 мільйони гривень
13:57: Перша ракетка України потрапила у топ-10 рейтингу Forbes
13:19: Озвучена зарплата глави Вищого антикорупційного суду України
12:23: Перша в Україні трансплантація підшлункової залози – Пацієнт помер
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.