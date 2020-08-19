В Україні введуть єдині стандарти фіксації тілесних ушкоджень

Аня Мартинюк 19 серпня 2020, 08:09

Таким чином в Україні визначатимуть можливе неналежне поводження правоохоронців.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Офісу Генерального прокурора повідомили, що прокурори спеціалізованого підрозділу з протидії тортурам Офісу Генерального прокурора обговорили проект уніфікованого стандарту медичної документації.

У ній буде визначена належна фіксація в медзакладах тілесних ушкоджень. У тому числі тих, які можуть свідчити про неналежне поводження з боку правоохоронців.

Так, у проекті є зображення контуру людського тіла, яким користуватися лікарі при огляді потерпілого. Відомо, що над проектом працювали судово-медичні експерти.