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В Україні введуть єдині стандарти фіксації тілесних ушкоджень

Аня Мартинюк 19 серпня 2020, 08:09
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В Україні введуть єдині стандарти фіксації тілесних ушкоджень

Таким чином в Україні визначатимуть можливе неналежне поводження правоохоронців. 

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Офісу Генерального прокурора повідомили, що прокурори спеціалізованого підрозділу з протидії тортурам Офісу Генерального прокурора обговорили проект уніфікованого стандарту медичної документації.

У ній буде визначена належна фіксація в медзакладах тілесних ушкоджень. У тому числі тих, які можуть свідчити про неналежне поводження з боку правоохоронців.

Так, у проекті є зображення контуру людського тіла, яким користуватися лікарі при огляді потерпілого. Відомо, що над проектом працювали судово-медичні експерти. 

 

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