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Кабмін попросили купити 4 мільйони масок для проведення виборів

Аня Мартинюк 19 серпня 2020, 07:34
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Кабмін попросили купити 4 мільйони масок для проведення виборів

Відповідне звернення Денису Шмигалю направив Комітет виборців України.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що Комітет виборців України (КВУ) звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням закупити 4 мільйони захисних масок. Саме стільки необхідно для членів виборчих комісій.

«Одним з нагальних питань є забезпечення виборчих комісій необхідними засобами захисту, зокрема, масками, захисними рукавичками, дезінфекторами. Йдеться про створення належних умов праці для близько півмільйона громадян України, які будуть працювати на виборах в якості членів територіальних і дільничних виборчих комісій. В умовах зміни масок кожні три години, тільки для роботи членів комісій необхідно закупити більше 4 мільйонів масок», - зазначено на сайті КВУ.

Також в КВУ вважають, що саме Кабмін повинен забезпечити масками. Нагадаємо, місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

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