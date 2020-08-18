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Українцям нагадали про можливість брати кредит на навчання

Аня Мартинюк 18 серпня 2020, 14:58
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Українцям нагадали про можливість брати кредит на навчання

У Мін’юсті розповіли, що для таких цілей діє пільгове кредитування.

Новину передає «Преса України».

У Мін’юсті нагадали українцям, що для отримання освіти вони можуть отримати кредит у банку.

«Більше того, існує пільгове кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти. 

Приймальна комісія навчального закладу за результатами складання вступних випробувань та на підставі письмової заяви вступника приймає рішення щодо його зарахування до навчального закладу з оплатою навчання за рахунок пільгового кредитування. Кошти для пільгового кредитування надаються одержувачу кредиту на підставі угоди між таким одержувачем та навчальним закладом в особі його керівника», - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що за користування таким кредитом треба сплатити 3% річних від суми протягом 15 років. Повернути гроші можна раніше.

 

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