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У Мін’юсті розповіли, що для таких цілей діє пільгове кредитування.
Новину передає «Преса України».
У Мін’юсті нагадали українцям, що для отримання освіти вони можуть отримати кредит у банку.
«Більше того, існує пільгове кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти.
Приймальна комісія навчального закладу за результатами складання вступних випробувань та на підставі письмової заяви вступника приймає рішення щодо його зарахування до навчального закладу з оплатою навчання за рахунок пільгового кредитування. Кошти для пільгового кредитування надаються одержувачу кредиту на підставі угоди між таким одержувачем та навчальним закладом в особі його керівника», - йдеться у повідомленні.
У відомстві додали, що за користування таким кредитом треба сплатити 3% річних від суми протягом 15 років. Повернути гроші можна раніше.
14:58: Українцям нагадали про можливість брати кредит на навчання
14:27: За 14 днів українці зняли в магазинах майже 4 мільйони гривень
13:57: Перша ракетка України потрапила у топ-10 рейтингу Forbes
13:19: Озвучена зарплата глави Вищого антикорупційного суду України
12:23: Перша в Україні трансплантація підшлункової залози – Пацієнт помер
11:48: Ілон Маск з’явився у рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg
11:16: В МОЗ оновили статистику хворих та померлих від коронавірусу
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