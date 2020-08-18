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Все завдяки нововведенню від найбільшого системного банку країни, ПриватБанку.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі ПриватБанку заявили, що з часів старту послуги «Гроші на касі» на касах національних торговельних мереж країни було знято 3,9 млн грн готівки. А саме за два тижні.
Варто зазначити, що у магазинах повинні бути спеціальні POS-термінали. Відповідною послугою скористалися 15 тисяч клієнтів ПриватБанку.
У прес-службі наголосили, що в середньому українці отримують на касах 280 гривень готівкою, а середній чек покупки, здійсненої у магазині, становить 85 гривень.
«Для того, щоб зняти готівку на касі магазину, покупцеві необхідно лише оплатити товар банківською картою і повідомити касиру про бажання зняти готівку», - нагадали в банку.
До слова, ПриватБанк дозволив знімати таким чином готівку у касах, однак не більше 500 гривень за раз. При цьому не важливо, яку покупку здійснив покупець.
14:58: Українцям нагадали про можливість брати кредит на навчання
14:27: За 14 днів українці зняли в магазинах майже 4 мільйони гривень
13:57: Перша ракетка України потрапила у топ-10 рейтингу Forbes
13:19: Озвучена зарплата глави Вищого антикорупційного суду України
12:23: Перша в Україні трансплантація підшлункової залози – Пацієнт помер
11:48: Ілон Маск з’явився у рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg
11:16: В МОЗ оновили статистику хворих та померлих від коронавірусу
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