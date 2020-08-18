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За 14 днів українці зняли в магазинах майже 4 мільйони гривень

Аня Мартинюк 18 серпня 2020, 14:27
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За 14 днів українці зняли в магазинах майже 4 мільйони гривень

Все завдяки нововведенню від найбільшого системного банку країни, ПриватБанку.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі ПриватБанку заявили, що з часів старту послуги «Гроші на касі» на касах національних торговельних мереж країни було знято 3,9 млн грн готівки. А саме за два тижні.

Варто зазначити, що у магазинах повинні бути спеціальні POS-термінали. Відповідною послугою скористалися 15 тисяч клієнтів ПриватБанку.

У прес-службі наголосили, що в середньому українці отримують на касах 280 гривень готівкою, а середній чек покупки, здійсненої у магазині, становить 85 гривень.

«Для того, щоб зняти готівку на касі магазину, покупцеві необхідно лише оплатити товар банківською картою і повідомити касиру про бажання зняти готівку», - нагадали в банку.

До слова, ПриватБанк дозволив знімати таким чином готівку у касах, однак не більше 500 гривень за раз. При цьому не важливо, яку покупку здійснив покупець.

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