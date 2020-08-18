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Вона визнана однією з найбільш високооплачуваних спортсменок світу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 серпня, стало відомо, що українська тенісистка Еліна Світоліна потрапила у рейтинг Forbes як одна з найбагатших спортсменок світу.
З доходом 6,4 мільйона доларів вона посіла 7 сходинку. Варто зазначити, що у топ-10 перші 9 сходинок займають тенісистки і 10 місце дісталось американській футболістці Алекс Морган з 4,6 млн доларів.
На першому місці знаходиться японка Наомі Осака, у якої 37,4 мільйона доларів.
13:57: Перша ракетка України потрапила у топ-10 рейтингу Forbes
13:19: Озвучена зарплата глави Вищого антикорупційного суду України
12:23: Перша в Україні трансплантація підшлункової залози – Пацієнт помер
11:48: Ілон Маск з’явився у рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg
11:16: В МОЗ оновили статистику хворих та померлих від коронавірусу
09:08: У світі понад 22 мільйони випадки захворювання на коронавірус
08:29: Мадонна відсвяткувала день народження з 26-річним бойфрендом
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