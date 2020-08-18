Перша ракетка України потрапила у топ-10 рейтингу Forbes

Аня Мартинюк 18 серпня 2020, 13:57

Вона визнана однією з найбільш високооплачуваних спортсменок світу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 серпня, стало відомо, що українська тенісистка Еліна Світоліна потрапила у рейтинг Forbes як одна з найбагатших спортсменок світу.

З доходом 6,4 мільйона доларів вона посіла 7 сходинку. Варто зазначити, що у топ-10 перші 9 сходинок займають тенісистки і 10 місце дісталось американській футболістці Алекс Морган з 4,6 млн доларів.

На першому місці знаходиться японка Наомі Осака, у якої 37,4 мільйона доларів.