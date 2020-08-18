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Її зарплата виявилася меншою, ніж у голови Апеляційної палати.
Новину передає «Преса України».
За даними видання «Українські новини», глава Вищої антикорупційного суду України (ВАКС) Олена Танасевич отримала у липні зарплату у розмірі 54 464,95 гривень. Це набагато менше, ніж у її заступника Євгена Крука та глави Апеляційної палати Даниїла Чорненька.
Так, у липні Крук удостоївся зарплати в розмірі 88 118,76 гривень, а Чоренька - 218 071,23 гривень.
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13:19: Озвучена зарплата глави Вищого антикорупційного суду України
12:23: Перша в Україні трансплантація підшлункової залози – Пацієнт помер
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