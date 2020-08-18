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Озвучена зарплата глави Вищого антикорупційного суду України

Аня Мартинюк 18 серпня 2020, 13:19
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Озвучена зарплата глави Вищого антикорупційного суду України

Її зарплата виявилася меншою, ніж у голови Апеляційної палати.

Новину передає «Преса України».

За даними видання «Українські новини», глава Вищої антикорупційного суду України (ВАКС) Олена Танасевич отримала у липні зарплату у розмірі 54 464,95 гривень. Це набагато менше, ніж у її заступника Євгена Крука та глави Апеляційної палати Даниїла Чорненька.

Так, у липні Крук удостоївся зарплати в розмірі 88 118,76 гривень, а Чоренька - 218 071,23 гривень.

  

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