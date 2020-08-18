В школу без щеплення – Степанов заспокоїв батьків

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Голова МОЗ роз’яснив, чи потрібно вакцинувати школярів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 серпня, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов виступив на брифінгу. Він відповів на запитання, яке нині хвилює українських батьків - чи є обов'язковою карта профілактичних щеплень для відвідування школи?
«Якщо ми говоримо про карту профілактичних щеплень, то якщо дитину вакцинували згідно з календарем щеплень, у віці з 7 до 14 років йому не проводиться вакцинація або ревакцинація. Тому дуже важливо вчасно робити щеплення дитині, вчасно вакцинувати дитину, і в такому випадку це не потрібно при школі», - роз’яснив Степанов.
Тим не менше, він наголосив, що у школі можуть попросити у батьків довідку щодо наявності необхідних щеплень.
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