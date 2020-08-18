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Чоловік на ім’я Андрій прожив з чужою підшлунковою майже два тижні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 серпня, стало відомо, що у Львові помер чоловік, якому 6 серпня зробили пересадку підшлункової залози. Варто зазначити, що пересадку підшлункової залози в Україні робили вперше.
Як зазначається, спочатку чоловік був у стабільному стані, згодом його стало погано й реанімаційні заходи не допомогли.
У прес-службі львівської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, де провели операцію, уточнили, що у судинах пацієнта з'явилися тромби.
«Всі ці дні наші лікарі буквально жили з ним в реанімації. Цілодобовий супровід, медикаменти, контроль іноземних колег: ми робили все від нас залежне, щоб Андрій відновився після операції», - йдеться у повідомленні.
Медики нагадали, що така операція є однією із найскладніших й у світі кожен третій пацієнт після трансплантації підшлункової залози помирає.
12:23: Перша в Україні трансплантація підшлункової залози – Пацієнт помер
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