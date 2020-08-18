Перша в Україні трансплантація підшлункової залози – Пацієнт помер

Аня Мартинюк 18 серпня 2020, 12:23

Чоловік на ім’я Андрій прожив з чужою підшлунковою майже два тижні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 серпня, стало відомо, що у Львові помер чоловік, якому 6 серпня зробили пересадку підшлункової залози. Варто зазначити, що пересадку підшлункової залози в Україні робили вперше.

Як зазначається, спочатку чоловік був у стабільному стані, згодом його стало погано й реанімаційні заходи не допомогли.

У прес-службі львівської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, де провели операцію, уточнили, що у судинах пацієнта з'явилися тромби.

«Всі ці дні наші лікарі буквально жили з ним в реанімації. Цілодобовий супровід, медикаменти, контроль іноземних колег: ми робили все від нас залежне, щоб Андрій відновився після операції», - йдеться у повідомленні.

Медики нагадали, що така операція є однією із найскладніших й у світі кожен третій пацієнт після трансплантації підшлункової залози помирає.