Перша в Україні трансплантація підшлункової залози – Пацієнт помер 12:23
Ілон Маск з’явився у рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg 11:48
В МОЗ оновили статистику хворих та померлих від коронавірусу 11:16
У світі понад 22 мільйони випадки захворювання на коронавірус 09:08
Мадонна відсвяткувала день народження з 26-річним бойфрендом 08:29
Ірландія та Канада не визнали Лукашенка президентом Білорусі 08:01
Мін’юст назвав незвичні конфісковані речі, які нині виставлені на продаж 07:28
Туреччина підвищила податок на ввезення українських солодощів 14:10
Український міністр інфраструктури показав свій автомобіль 10:34
У Києві маршрутники вимагають підняти вартість проїзду 08:42
Covid-19 може скасувати місцеві вибори в Україні – Ляшко 08:06
Тихановська збирається оголосити себе переможницею президентських виборів 07:31
А саме після того, як акції Tesla зросли.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 серпня, стало відомо, що американський підприємець Ілон Маск розмістився на четвертій сходинці оновленого рейтингу найбагатіших людей світу. Мова йде про рейтин версії Bloomberg.
Так, у засновника Tesla і SpaceX $84,8 млрд. Днем раніше, 17 серпня, акції Tesla виросли на 11%, а статки Маска – на $8 млрд. Варто зазначити, що Ілон Маск з’явився у рейтингу вперше.
Перша трійка виглядає наступним чином.
Глава Amazon Джефф Безос з $188 млрд.
Засновник Microsoft Білл Гейтс з $121 млрд.
Засновник Facebook Марк Цукерберг з $99 млрд.
12:23: Перша в Україні трансплантація підшлункової залози – Пацієнт помер
11:48: Ілон Маск з’явився у рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg
11:16: В МОЗ оновили статистику хворих та померлих від коронавірусу
09:08: У світі понад 22 мільйони випадки захворювання на коронавірус
08:29: Мадонна відсвяткувала день народження з 26-річним бойфрендом
08:01: Ірландія та Канада не визнали Лукашенка президентом Білорусі
07:28: Мін’юст назвав незвичні конфісковані речі, які нині виставлені на продаж
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.