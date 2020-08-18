Ілон Маск з’явився у рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg

Аня Мартинюк 18 серпня 2020, 11:48

А саме після того, як акції Tesla зросли.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 серпня, стало відомо, що американський підприємець Ілон Маск розмістився на четвертій сходинці оновленого рейтингу найбагатіших людей світу. Мова йде про рейтин версії Bloomberg.

Так, у засновника Tesla і SpaceX $84,8 млрд. Днем раніше, 17 серпня, акції Tesla виросли на 11%, а статки Маска – на $8 млрд. Варто зазначити, що Ілон Маск з’явився у рейтингу вперше.

Перша трійка виглядає наступним чином.

Глава Amazon Джефф Безос з $188 млрд.

Засновник Microsoft Білл Гейтс з $121 млрд.

Засновник Facebook Марк Цукерберг з $99 млрд.