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Ситуація залишається напруженою.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби МОЗ, в Україні зафіксували 1616 нових хворих на COVID-19. Станом на 18 серпня в Україні 94 436 підтверджених випадків захворювання на смертоносний китайський вірус. Загальна кількість летальних випадків – 2116. За минулу добу померли 27 пацієнтів.
Ситуація в Києві та областях наступна.
Вінницька область — 3272 випадки;
Волинська область — 4792 випадки;
Дніпропетровська область — 1772 випадки;
Донецька область — 1100 випадків;
Житомирська область — 2497 випадків;
Закарпатська область — 6435 випадків;
Запорізька область — 1154 випадки;
Івано-Франківська область — 6959 випадків;
Кіровоградська область — 746 випадків;
м. Київ — 10 730 випадків;
Київська область — 4620 випадків;
Львівська область — 12 260 випадків;
Луганська область — 185 випадків;
Миколаївська область — 832 випадки;
Одеська область — 5158 випадків;
Полтавська область — 565 випадків;
Рівненська область — 7828 випадків;
Сумська область — 966 випадків;
Тернопільська область — 3902 випадки;
Харківська область — 6360 випадків;
Херсонська область — 304 випадки;
Хмельницька область — 1628 випадків;
Чернівецька область — 7954 випадки;
Черкаська область — 1167 випадків;
Чернігівська область — 1250 випадків.
Найбільше нових хворих у Харківській області – 204, Львівській області – 181, Чернівецькій області – 172, Івано-Франківській області – 169.
12:23: Перша в Україні трансплантація підшлункової залози – Пацієнт помер
11:48: Ілон Маск з’явився у рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg
11:16: В МОЗ оновили статистику хворих та померлих від коронавірусу
09:08: У світі понад 22 мільйони випадки захворювання на коронавірус
08:29: Мадонна відсвяткувала день народження з 26-річним бойфрендом
08:01: Ірландія та Канада не визнали Лукашенка президентом Білорусі
07:28: Мін’юст назвав незвичні конфісковані речі, які нині виставлені на продаж
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