В МОЗ оновили статистику хворих та померлих від коронавірусу

Аня Мартинюк 18 серпня 2020, 11:16

Ситуація залишається напруженою.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, в Україні зафіксували 1616 нових хворих на COVID-19. Станом на 18 серпня в Україні 94 436 підтверджених випадків захворювання на смертоносний китайський вірус. Загальна кількість летальних випадків – 2116. За минулу добу померли 27 пацієнтів.

Ситуація в Києві та областях наступна.

Вінницька область — 3272 випадки;

Волинська область — 4792 випадки;

Дніпропетровська область — 1772 випадки;

Донецька область — 1100 випадків;

Житомирська область — 2497 випадків;

Закарпатська область — 6435 випадків;

Запорізька область — 1154 випадки;

Івано-Франківська область — 6959 випадків;

Кіровоградська область — 746 випадків;

м. Київ — 10 730 випадків;

Київська область — 4620 випадків;

Львівська область — 12 260 випадків;

Луганська область — 185 випадків;

Миколаївська область — 832 випадки;

Одеська область — 5158 випадків;

Полтавська область — 565 випадків;

Рівненська область — 7828 випадків;

Сумська область — 966 випадків;

Тернопільська область — 3902 випадки;

Харківська область — 6360 випадків;

Херсонська область — 304 випадки;

Хмельницька область — 1628 випадків;

Чернівецька область — 7954 випадки;

Черкаська область — 1167 випадків;

Чернігівська область — 1250 випадків.

Найбільше нових хворих у Харківській області – 204, Львівській області – 181, Чернівецькій області – 172, Івано-Франківській області – 169.