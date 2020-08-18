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З’явилися свіжі статистичні дані щодо поширення коронавірусу у світі. Трійка лідерів за кількістю хворих наступна: США, Бразилія, Індія.
Новину передає «Преса України».
За даними порталу Worldometers, станом на 18 серпня у світі нараховано 22 049 426 випадків захворювання на COVID-19. Кількість смертей у світі зросла до 777 000 осіб. Крім того, 14,7 млн людей одужали.
Як відомо, смертоносний китайський вірус зафіксували в 213 країнах та територіях. За кількістю хворих США стоять на першому місці – 5 612 027 осіб. Також тут 173 716 смертей.
На другій сходинці Бразилія з 3 363 235 хворими, 108 654 людьми, які померли від вірусу. На третю сходинку посунулась Індія з 2 703 517 випадками захворювання та 51 936 летальними випадками.
09:08: У світі понад 22 мільйони випадки захворювання на коронавірус
08:29: Мадонна відсвяткувала день народження з 26-річним бойфрендом
08:01: Ірландія та Канада не визнали Лукашенка президентом Білорусі
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