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Мадонна відсвяткувала день народження з 26-річним бойфрендом

Аня Мартинюк 18 серпня 2020, 08:29
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Мадонна відсвяткувала день народження з 26-річним бойфрендом

Співачка відправилась на Ямайку, куди також взяла своїх дітей. 

Новину передає «Преса України».

У неділю, 16 серпня, відома співачка Мадонна відсвяткувала 62-річчя. Знаменитість відправилась на Ямайку разом з дітьми та новим коханим. Мова йде про 26-річного Ахламаліка Вільямса. Так, він молодший від своєї обраниці на 36 років. Як відомо, він є учасником її балету.

Нагадаємо, у Мадонни є 23-річна дочка Лурдес, 15-річний син Банді, 14-річна дочка Чифундо і семирічні доньки Естер і Стелла.

Фото з вечірки на Ямайці знаменитість оприлюднила у соцмережі.  

 

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