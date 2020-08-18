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Співачка відправилась на Ямайку, куди також взяла своїх дітей.
Новину передає «Преса України».
У неділю, 16 серпня, відома співачка Мадонна відсвяткувала 62-річчя. Знаменитість відправилась на Ямайку разом з дітьми та новим коханим. Мова йде про 26-річного Ахламаліка Вільямса. Так, він молодший від своєї обраниці на 36 років. Як відомо, він є учасником її балету.
Нагадаємо, у Мадонни є 23-річна дочка Лурдес, 15-річний син Банді, 14-річна дочка Чифундо і семирічні доньки Естер і Стелла.
Фото з вечірки на Ямайці знаменитість оприлюднила у соцмережі.
09:08: У світі понад 22 мільйони випадки захворювання на коронавірус
08:29: Мадонна відсвяткувала день народження з 26-річним бойфрендом
08:01: Ірландія та Канада не визнали Лукашенка президентом Білорусі
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