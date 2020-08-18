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Міністри МЗС двох країн виступили з відповідними заявами.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 серпня, стало відомо, що Ірландія та Канада слідом за Великою Британією відмовилися визнавати Олександра Лукашенка переможцем на виборах у Білорусі.
Глава МЗС Ірландії Саймон Ентоні Ковен виступив із заявою про те, що його країна не вважає підсумки виборів в республіці Білорусь «істинним відображенням демократичної волі білоруського народу».
Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що закликає до вільного і справедливого волевиявлення громадян Білорусі. Він також зазначив, що Канада просить ОБСЄ провести ретельне розслідування виборів у республіці.
08:01: Ірландія та Канада не визнали Лукашенка президентом Білорусі
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