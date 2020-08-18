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Ірландія та Канада не визнали Лукашенка президентом Білорусі

Аня Мартинюк 18 серпня 2020, 08:01
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Ірландія та Канада не визнали Лукашенка президентом Білорусі

Міністри МЗС двох країн виступили з відповідними заявами. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 серпня, стало відомо, що Ірландія та Канада слідом за Великою Британією відмовилися визнавати Олександра Лукашенка переможцем на виборах у Білорусі.

Глава МЗС Ірландії Саймон Ентоні Ковен виступив із заявою про те, що його країна не вважає підсумки виборів в республіці Білорусь «істинним відображенням демократичної волі білоруського народу».

Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що закликає до вільного і справедливого волевиявлення громадян Білорусі. Він також зазначив, що Канада просить ОБСЄ провести ретельне розслідування виборів у республіці.

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