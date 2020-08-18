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Так, тепер будь-хто може придбати конфісковану омолоджувальну маску за понад 10 тисяч гривень чи пасажирський літак за понад 17 млн гривень.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Мін’юсту повідомили, що серед арештованого майна, яке виставлено на торги на OpenMarket – СЕТАМ, є цікаві лоти. Для прикладу навели інтелектуальну омолоджувальну маску Rejuveface 2 зі стартовою ціною 10 684 грн.
«Серед арештованого майна, яке підприємство постійно виставляє на продаж, часто трапляються неординарні та оригінальні речі», - йдеться у повідомленні.
Також можна знайти пасажирський літак "АН-140-100" 2004 року випуску зі стартовою ціною 17 811 200 грн. Серед інших цікавих лотів 154 арештованих гральних автоматів з початковою ціною 100 254 грн, колодязь глибиною 65 метрів за 9 921 грн, старі боксерські рукавички зі стартовою ціною 75 грн.
08:01: Ірландія та Канада не визнали Лукашенка президентом Білорусі
07:28: Мін’юст назвав незвичні конфісковані речі, які нині виставлені на продаж
14:10: Туреччина підвищила податок на ввезення українських солодощів
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