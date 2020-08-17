Андрію Кузьменку присвоїли звання Герой України

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Володимир Зеленський нагадав про волонтерську діяльність відомого співака.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 серпня, український президент Володимир Зеленський присвоїв відомому співаку, фронтмену гурту «Скрябін» та волонтеру Андрію Кузьменку звання Герой України. Нагадаємо, знаменитість трагічно загинула у ДТП у лютому 2015 року.
«З початком війни Андрій регулярно їздив на схід і допомагав нашим захисникам. Кузьма і сам був справжнім захисником України. Воїном слова. Його зброя - ручка, папір і мікрофон. Піснею він зціляв душу, словом - заряджав на боротьбу. За сильну, процвітаючу і непереможну України», - йдеться у повідомленні президента.
До слова, сьогодні Андрію Кузьменку виповнилося б 52 роки.
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