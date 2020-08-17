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В Україні очікується спека – Діденко

Аня Мартинюк 17 серпня 2020, 14:43
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В Україні очікується спека – Діденко

Не обійдеться без дощів та шквалів.  

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко попередила, що з 18 серпня денна температура повітря в Україні складе до +27+32 градусів. 

«У більшості областей переважатиме суха погода, лише хвіст атмосферного фронту черкне локальними дощами по Чернігівщині та Сумщині», - розповіла вона.

У західних областях України очікуються дощі, грози, подекуди зливи та шквали. Також тут буде свіжіше, +25+28 градусів. У Києві близько +30 градусів.

Надалі спекотна погода переважатиме, дощі та нижча температура повітря найімовірніші в західній частині України.

  

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