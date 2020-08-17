В Україні очікується спека – Діденко

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Не обійдеться без дощів та шквалів.
Новину передає «Преса України».
Синоптик Наталія Діденко попередила, що з 18 серпня денна температура повітря в Україні складе до +27+32 градусів.
«У більшості областей переважатиме суха погода, лише хвіст атмосферного фронту черкне локальними дощами по Чернігівщині та Сумщині», - розповіла вона.
У західних областях України очікуються дощі, грози, подекуди зливи та шквали. Також тут буде свіжіше, +25+28 градусів. У Києві близько +30 градусів.
Надалі спекотна погода переважатиме, дощі та нижча температура повітря найімовірніші в західній частині України.
14:10: Туреччина підвищила податок на ввезення українських солодощів
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