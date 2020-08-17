Туреччина підвищила податок на ввезення українських солодощів 14:10
Український міністр інфраструктури показав свій автомобіль 10:34
У Києві маршрутники вимагають підняти вартість проїзду 08:42
Covid-19 може скасувати місцеві вибори в Україні – Ляшко 08:06
Тихановська збирається оголосити себе переможницею президентських виборів 07:31
Зеленський пообіцяв українцям мінімалку в 6500 гривень 13:07
У США запропонували дезінфікувати маски у мультиварках 12:00
МОЗ повідомляє – В Україні зафіксували рекордне збільшення хворих на коронавірус 11:32
Європейська бізнес асоціація (ЄБА) закликала українську владу відреагувати.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 серпня, стало відомо, що з 20 серпня за ввезення українських солодощів в Туреччину доведеться платити більший митний збір. Додатковий митний збір торкнеться 115 товарів. Відповідне рішення прийняв турецький президент Раджеп Ердоган. В результаті Європейська бізнес асоціація (ЄБА) попросила українську владу втрутитися в ситуацію.
«При цьому на український ринок турецька продукція потрапляє на значно кращих умовах. Рівень ставок ввізного мита для імпортних турецьких кондитерських виробів становить від 5 до 15%», - йдеться у повідомленні.
Для прикладу, за ввезення кондитерської продукції доведеться платити додатково 15-20%. Однак, мито не буде введено для продукції країн ЄС, з якими Туреччина підписала договір про вільну торгівлю.
14:10: Туреччина підвищила податок на ввезення українських солодощів
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.