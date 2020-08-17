Туреччина підвищила податок на ввезення українських солодощів

Аня Мартинюк 17 серпня 2020, 14:10

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) закликала українську владу відреагувати.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 серпня, стало відомо, що з 20 серпня за ввезення українських солодощів в Туреччину доведеться платити більший митний збір. Додатковий митний збір торкнеться 115 товарів. Відповідне рішення прийняв турецький президент Раджеп Ердоган. В результаті Європейська бізнес асоціація (ЄБА) попросила українську владу втрутитися в ситуацію.

«При цьому на український ринок турецька продукція потрапляє на значно кращих умовах. Рівень ставок ввізного мита для імпортних турецьких кондитерських виробів становить від 5 до 15%», - йдеться у повідомленні.

Для прикладу, за ввезення кондитерської продукції доведеться платити додатково 15-20%. Однак, мито не буде введено для продукції країн ЄС, з якими Туреччина підписала договір про вільну торгівлю.