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Британський гонщик побив рекорд Шумахера

Аня Мартинюк 17 серпня 2020, 13:28
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Британський гонщик побив рекорд Шумахера

Льюїс Хемілтон вийшов на подіум «Формули-1» 156-й раз. 

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Формули-1 повідомили, що гонщик Mercedes Льюїс Хемілтон став переможцем шостого етапу чемпіонату. Британець виграв Гран-прі Іспанії. Однак, це ще не все. Він піднявся на подіум «Формули-1» 156-й раз у своїй кар'єрі.

В результаті, 35-річний автогонщик побив рекорд німця Міхаеля Шумахера. Останній піднявся на подіум 155 разів.

До слова, другим на Гран-прі Іспанії став голландець з Red Bull Макс Ферстаппен. Закрив трійку напарник Хемілтона - фін Валттері Боттас.

 

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