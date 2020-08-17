Британський гонщик побив рекорд Шумахера

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Льюїс Хемілтон вийшов на подіум «Формули-1» 156-й раз.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Формули-1 повідомили, що гонщик Mercedes Льюїс Хемілтон став переможцем шостого етапу чемпіонату. Британець виграв Гран-прі Іспанії. Однак, це ще не все. Він піднявся на подіум «Формули-1» 156-й раз у своїй кар'єрі.
В результаті, 35-річний автогонщик побив рекорд німця Міхаеля Шумахера. Останній піднявся на подіум 155 разів.
До слова, другим на Гран-прі Іспанії став голландець з Red Bull Макс Ферстаппен. Закрив трійку напарник Хемілтона - фін Валттері Боттас.
10:34: Український міністр інфраструктури показав свій автомобіль
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