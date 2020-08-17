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У Мін’юсті пояснили розпродаж українських тюрем

Аня Мартинюк 17 серпня 2020, 13:03
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У Мін’юсті пояснили розпродаж українських тюрем

Цікаві місця пропонують купувати забудовникам.

Новину передає «Преса України».

В Україні стартував масовий продаж та ліквідація слідчих ізоляторів, колоній та інших установ. Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що попит на такі установи буде, попри «погану ауру» вони цікаві свою територією. 

Очікується, що старі будівлі будуть знесені, а на їх місцях з’являться нові. Великий розпродаж стартує з Ірпінського виправного центру у селищі Коцюбинське. За словами Малюські,  щороку на охорону непрацюючої в'язниці з бюджету йде близько 10 мільйонів гривень.

За продаж даного лота можна виручити  близько 1,5 млн доларів.

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