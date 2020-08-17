У Мін’юсті пояснили розпродаж українських тюрем

Український міністр інфраструктури показав свій автомобіль 10:34
У Києві маршрутники вимагають підняти вартість проїзду 08:42
Covid-19 може скасувати місцеві вибори в Україні – Ляшко 08:06
Тихановська збирається оголосити себе переможницею президентських виборів 07:31
Зеленський пообіцяв українцям мінімалку в 6500 гривень 13:07
У США запропонували дезінфікувати маски у мультиварках 12:00
МОЗ повідомляє – В Україні зафіксували рекордне збільшення хворих на коронавірус 11:32
В Україні з початку 2020 року подорожчали послуги телефонного зв'язку 10:08
Дональд Трамп втратив за рік $300 мільйонів - Bloomberg 09:34
30 гривень за долар – Експерт розповів про наслідки збільшення мінімалки українцям 08:56
Цікаві місця пропонують купувати забудовникам.
Новину передає «Преса України».
В Україні стартував масовий продаж та ліквідація слідчих ізоляторів, колоній та інших установ. Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що попит на такі установи буде, попри «погану ауру» вони цікаві свою територією.
Очікується, що старі будівлі будуть знесені, а на їх місцях з’являться нові. Великий розпродаж стартує з Ірпінського виправного центру у селищі Коцюбинське. За словами Малюські, щороку на охорону непрацюючої в'язниці з бюджету йде близько 10 мільйонів гривень.
За продаж даного лота можна виручити близько 1,5 млн доларів.
10:34: Український міністр інфраструктури показав свій автомобіль
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.