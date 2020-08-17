В Україні не вистачає 5000 лікарів – Степанов

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Серед них педіатри, епідеміологи, інфекціоністи.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 серпня, очільник МОЗ Максим Степанов виступив на щоденному брифінгу. Він заявив, що в Україні за минулу добу виявили ще 1464 людини з коронавірусом. Також Степанов підкреслив, що в країні є ще одна важлива проблема – нестача лікарів.
За словами Степанова, досить реальною може статися ситуація, коли українців не буде кому лікувати.
«Це проблема престижу професії та оплати праці. Саме тому МОЗ починає вирішувати проблеми медичної освіти, щоб ми отримували високопрофесійних лікарів і якісну медичну допомогу», - розповів він.
Так, наразі вакантними в системі охорони здоров'я є 5 000 робочих місць. Серед них інфекціоністи, епідеміологи, вірусологи та педіатри.
10:34: Український міністр інфраструктури показав свій автомобіль
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