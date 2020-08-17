Сварочный аппарат - Какой выбрать для себя

Аня Мартинюк 17 серпня 2020, 12:02

Сегодня на рынке так много разных типов аппаратов для сварки, что можно немного запутаться. Выбирая сварочный аппарат, важно знать, для каких работ подходит конкретный тип и что с ним можно делать. Предоставляем вам небольшое руководство, которое поможет вам выбрать нужный аппарат для сварки.

Знакомство со сварочным аппаратом

Одним из старейших типов сварочных аппаратов является газосварочный аппарат. Газосварщик позволяет производить точную и аккуратную сварку, но у него также есть много недостатков, самый главный из которых — размер. Чтобы запустить сварочный аппарат, к горелке необходимо подключить два газовых баллона, и они имеют высоту около 150 см. Этот тип сварочного аппарата чаще всего используется там, где особенно важна точная и плотная сварка. Такие устройства чаще всего используют профессиональные компании, редко - в частных небольших мастерских.

Еще один вид газового аппарата — комплект для пайки. Его большое преимущество — высокая мобильность. В горелке этого сварочного аппарата газ сжигается в присутствии кислорода, образуя пламя с высокой температурой. Он идеально подходит для пайки алюминия.

Электросварщики по-прежнему остаются самыми популярными. Один из простейших видов электросварочных аппаратов — трансформаторный сварочный аппарат. Это аппарат для сварки покрытыми электродами (например, рутиловым электродом), так называемый ММА. Недостатком этого сварочного аппарата является относительно большой вес.

Сварочный аппарат для мастерской

Сварочный аппарат MIG (широко известный как мигомат) - это профессиональный инструмент для мастерской. Подходит тем, кто часто сваривает мелкие детали, работает с автомобилями или ремонтирует механические устройства. Идеально подходит для сварки листового металла. К сожалению, это не очень мобильный инструмент. Из-за использования газовой защиты необходимой его частью является баллон с инертным газом, а весь сварщик обычно весит более 15 кг.

Инверторный сварочный аппарат. Здесь, как и в трансформаторном сварочном аппарате, производится сварка методом MMA. Это самый универсальный из портативных сварочных аппаратов. Это устройство позволяет производить сварку электродами сечением до 4 мм2. Этот инструмент идеально подходит для работы в мастерской. Подходит как для личного пользования, так и для профессиональной работы.