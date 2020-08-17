Сварочный аппарат - Какой выбрать для себя

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Сегодня на рынке так много разных типов аппаратов для сварки, что можно немного запутаться. Выбирая сварочный аппарат, важно знать, для каких работ подходит конкретный тип и что с ним можно делать. Предоставляем вам небольшое руководство, которое поможет вам выбрать нужный аппарат для сварки.
Сварочный аппарат MIG (широко известный как мигомат) - это профессиональный инструмент для мастерской. Подходит тем, кто часто сваривает мелкие детали, работает с автомобилями или ремонтирует механические устройства. Идеально подходит для сварки листового металла. К сожалению, это не очень мобильный инструмент. Из-за использования газовой защиты необходимой его частью является баллон с инертным газом, а весь сварщик обычно весит более 15 кг.
Инверторный сварочный аппарат. Здесь, как и в трансформаторном сварочном аппарате, производится сварка методом MMA. Это самый универсальный из портативных сварочных аппаратов. Это устройство позволяет производить сварку электродами сечением до 4 мм2. Этот инструмент идеально подходит для работы в мастерской. Подходит как для личного пользования, так и для профессиональной работы.
10:34: Український міністр інфраструктури показав свій автомобіль
08:42: У Києві маршрутники вимагають підняти вартість проїзду
08:06: Covid-19 може скасувати місцеві вибори в Україні – Ляшко
07:31: Тихановська збирається оголосити себе переможницею президентських виборів
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