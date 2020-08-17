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Cardi B обрала собі сукню українського бренду

Аня Мартинюк 17 серпня 2020, 11:04
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Cardi B обрала собі сукню українського бренду

Коштує таке майже 30 тисяч гривень.

Новину передає «Преса України».

Американська виконавиця Cardi B показала незвичну сукню, виконану з хустинок. Відомо, що сукня за майже 30 тисяч гривень є витвором української дизайнерки Наталії Зінько.

Фото у сукні вона оприлюднила на сторінці у соцмережі.

«Покажіть свої хустинки», - такими словами вона підписала знімок.

Варто зазначити, що американські знаменитості все частіше носять вбрання українських брендів.

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