Cardi B обрала собі сукню українського бренду

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Коштує таке майже 30 тисяч гривень.
Новину передає «Преса України».
Американська виконавиця Cardi B показала незвичну сукню, виконану з хустинок. Відомо, що сукня за майже 30 тисяч гривень є витвором української дизайнерки Наталії Зінько.
Фото у сукні вона оприлюднила на сторінці у соцмережі.
«Покажіть свої хустинки», - такими словами вона підписала знімок.
Варто зазначити, що американські знаменитості все частіше носять вбрання українських брендів.
10:34: Український міністр інфраструктури показав свій автомобіль
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