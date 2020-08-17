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Український міністр інфраструктури показав свій автомобіль

Аня Мартинюк 17 серпня 2020, 10:34
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Український міністр інфраструктури показав свій автомобіль

У 33-річного політика скромний електрокар.  

Новину передає «Преса України».

Міністр інфраструктури Владислав Криклій представив на своїй сторінці у соцмережі фото свого автомобіля. Як виявилось, у 33-річного політика електромобіль.

«Обожнюю цей зелений спорткар. Коли побачив вперше, був переконаний, що не зможу влізти, але виявилося значно просторіше ніж в більшості седанів», - розповів він.

Він також розповів про переваги такого автомобіля. Це екологічність, економічність, можливість паркуватися перпендикулярно та інші.

За його словами, електрокар в Україні залишається ексклюзивом й виразив сподівання, що таких авто в країні побільшає.

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