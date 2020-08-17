В Україні 1464 нових хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 17 серпня 2020, 09:55

За добу помер 21 пацієнт.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 серпня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні зафіксовано1464 нові випадки захворювання на COVID-19. Загальна кіль кість виявлених хворих становить 92 820 людей. З них 2089 смертей. За минулу добу помер 21 пацієнт.

Найбільше нових випадків у Рівненській області – 178. Тепер тут загальна кількість хворих становить 7716 людей. У Чернівецькій області 165 нових випадків й загальна кількість хворих 7782. У Івано-Франківській області 164 нові випадки й 6790 всього.

Ситуація в інших областях та Києві наступна.

Вінницька область — 3234 випадки;

Волинська область — 4707 випадків;

Дніпропетровська область — 1750 випадків;

Донецька область — 1094 випадки;

Житомирська область — 2479 випадків;

Закарпатська область — 6329 випадків;

Запорізька область — 1118 випадків;

Кіровоградська область — 743 випадки;

м. Київ — 10 642 випадки;

Київська область — 4554 випадки;

Львівська область — 12 079 випадків;

Луганська область — 184 випадки;

Миколаївська область — 819 випадків;

Одеська область — 5062 випадки;

Полтавська область — 557 випадків;

Сумська область — 891 випадок;

Тернопільська область — 3817 випадків;

Харківська область — 6156 випадків;

Херсонська область — 301 випадок;

Хмельницька область — 1618 випадків;

Чернівецька область — 7782 випадки;

Черкаська область — 1165 випадків;

У МОЗ відсутні дані з тимчасово окупованих територій.