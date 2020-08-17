В Україні 1464 нових хворих на коронавірус

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За добу помер 21 пацієнт.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 серпня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні зафіксовано1464 нові випадки захворювання на COVID-19. Загальна кіль кість виявлених хворих становить 92 820 людей. З них 2089 смертей. За минулу добу помер 21 пацієнт.
Найбільше нових випадків у Рівненській області – 178. Тепер тут загальна кількість хворих становить 7716 людей. У Чернівецькій області 165 нових випадків й загальна кількість хворих 7782. У Івано-Франківській області 164 нові випадки й 6790 всього.
Ситуація в інших областях та Києві наступна.
Вінницька область — 3234 випадки;
Волинська область — 4707 випадків;
Дніпропетровська область — 1750 випадків;
Донецька область — 1094 випадки;
Житомирська область — 2479 випадків;
Закарпатська область — 6329 випадків;
Запорізька область — 1118 випадків;
Кіровоградська область — 743 випадки;
м. Київ — 10 642 випадки;
Київська область — 4554 випадки;
Львівська область — 12 079 випадків;
Луганська область — 184 випадки;
Миколаївська область — 819 випадків;
Одеська область — 5062 випадки;
Полтавська область — 557 випадків;
Сумська область — 891 випадок;
Тернопільська область — 3817 випадків;
Харківська область — 6156 випадків;
Херсонська область — 301 випадок;
Хмельницька область — 1618 випадків;
Чернівецька область — 7782 випадки;
Черкаська область — 1165 випадків;
У МОЗ відсутні дані з тимчасово окупованих територій.
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