Тиждень в Україні розпочався зі зміцнення гривні

Аня Мартинюк 17 серпня 2020, 09:16

Офіційна гривня забрала у долара та євро 6 та 11 копійок відповідно.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі НБУ повідомили про зміцнення офіційної гривні до долара. Станом на 17 серпня долар здешевів на 6 копійок до 27,34 грн. Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,41 грн. Євро теж віддало нацвалюті 11 копійок.

Готівкові курси валют наступні: купівля долар відбувається за 27, 25 грн, продаж – за 27,49 грн; купівля євро відбувається за 31,98 грн, продаж – за 32,49 грн.