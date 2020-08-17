Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні 1464 нових хворих на коронавірус
  • 30 гривень за долар – Експерт розповів про наслідки збільшення мінімалки українцям
  • Антирекорд в Україні – Плюс 1732 людини з Covid-19

Тиждень в Україні розпочався зі зміцнення гривні

Аня Мартинюк 17 серпня 2020, 09:16
Версія для друку
Тиждень в Україні розпочався зі зміцнення гривні

Офіційна гривня забрала у долара та євро 6 та 11 копійок відповідно. 

Новину передає «Преса України».

У прес-службі НБУ повідомили про зміцнення офіційної гривні до долара. Станом на 17 серпня долар здешевів на 6 копійок до 27,34 грн. Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,41 грн. Євро теж віддало нацвалюті 11 копійок.

Готівкові курси валют наступні: купівля долар відбувається за 27, 25 грн, продаж – за 27,49 грн; купівля євро відбувається за 31,98 грн, продаж – за 32,49 грн.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції