Тиждень в Україні розпочався зі зміцнення гривні

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Офіційна гривня забрала у долара та євро 6 та 11 копійок відповідно.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі НБУ повідомили про зміцнення офіційної гривні до долара. Станом на 17 серпня долар здешевів на 6 копійок до 27,34 грн. Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,41 грн. Євро теж віддало нацвалюті 11 копійок.
Готівкові курси валют наступні: купівля долар відбувається за 27, 25 грн, продаж – за 27,49 грн; купівля євро відбувається за 31,98 грн, продаж – за 32,49 грн.
10:34: Український міністр інфраструктури показав свій автомобіль
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