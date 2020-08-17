У Києві маршрутники вимагають підняти вартість проїзду

Аня Мартинюк 17 серпня 2020, 08:42

Через карантин дохід маршрутників значно знизився.

Новину передає «Преса України».

Київські маршрутники звернулися до мера міста Віталія Кличка. Вони просять підвищити вартість проїзду. В громадському об’єднанні «Асоціація перевізників Києва та Київської області» зазначили, що через карантинні заходи пасажиропотік впав в два рази. Тим часом операційні витрати зросли.

В результаті виручка маршрутників знизилась, а це може привести до банкрутства. Також міську владу попросили компенсувати перевезення пільговиків та сприяти в отриманні кредитних коштів від міжнародних організацій.

У зверненні також відзначається, що у минулому році маршрутки Києва обслуговували в середньому мільйон пасажирів в день, а після карантину – ця цифра скоротилася до 450 тисяч пасажирів в день.