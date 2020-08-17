Covid-19 може скасувати місцеві вибори в Україні – Ляшко

Аня Мартинюк 17 серпня 2020, 08:06

Головний санітарний лікар України зауважив, що Україна у цьому питанні бере приклад з Польщі.

Новину передає «Преса України».

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко виступив ефірі каналу «Україна 24». Він заявив, що місцеві вибори, заплановані на 25 жовтня, опинилися під реальною загрозою. Причина – збільшення кількості хворих на коронавірус в Україні.

За його словами, вибори можуть бути скасовані, якщо половина території країни виявиться в «червоній» корона вірусній зоні.

«Якщо 50% території буде в «червоній» зоні, то це буде підставою для того, щоб серйозно задуматися про доцільність проведення масових заходів, в тому числі і виборів», - зазначив Ляшко.

Він додав, що Київ орієнтується на сусідню Польщу, де були перенесені президентські вибори.