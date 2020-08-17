У Києві маршрутники вимагають підняти вартість проїзду 08:42
Covid-19 може скасувати місцеві вибори в Україні – Ляшко 08:06
Тихановська збирається оголосити себе переможницею президентських виборів 07:31
Зеленський пообіцяв українцям мінімалку в 6500 гривень 13:07
У США запропонували дезінфікувати маски у мультиварках 12:00
МОЗ повідомляє – В Україні зафіксували рекордне збільшення хворих на коронавірус 11:32
В Україні з початку 2020 року подорожчали послуги телефонного зв'язку 10:08
Дональд Трамп втратив за рік $300 мільйонів - Bloomberg 09:34
30 гривень за долар – Експерт розповів про наслідки збільшення мінімалки українцям 08:56
У Книгу рекордів України потрапив шлюб, проведений у прямому ефірі 14:26
Автомобілісти виявили «партизана» зі «щасливим» номером 12:18
Вихідні в Україні будуть максимально комфортними – Діденко 11:45
Головний санітарний лікар України зауважив, що Україна у цьому питанні бере приклад з Польщі.
Новину передає «Преса України».
Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко виступив ефірі каналу «Україна 24». Він заявив, що місцеві вибори, заплановані на 25 жовтня, опинилися під реальною загрозою. Причина – збільшення кількості хворих на коронавірус в Україні.
За його словами, вибори можуть бути скасовані, якщо половина території країни виявиться в «червоній» корона вірусній зоні.
«Якщо 50% території буде в «червоній» зоні, то це буде підставою для того, щоб серйозно задуматися про доцільність проведення масових заходів, в тому числі і виборів», - зазначив Ляшко.
Він додав, що Київ орієнтується на сусідню Польщу, де були перенесені президентські вибори.
08:42: У Києві маршрутники вимагають підняти вартість проїзду
08:06: Covid-19 може скасувати місцеві вибори в Україні – Ляшко
07:31: Тихановська збирається оголосити себе переможницею президентських виборів
13:07: Зеленський пообіцяв українцям мінімалку в 6500 гривень
12:00: У США запропонували дезінфікувати маски у мультиварках
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.