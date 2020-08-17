Тихановська збирається оголосити себе переможницею президентських виборів

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Про це повідомила речниця головного противника Олександра Лукашенка на виборах.
Новину передає «Преса України».
Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська збирається виступити з офіційною заявою. Так, вона збирається оголосити себе переможницею президентських виборів. Попередню заяву зробила речниця Анна Красуліна, даючи коментар польському виданню Rzeczpospolita.
«Наразі готуємо відповідну заяву. Ми очікуємо, що Захід прийме вибір народу Білорусі й визнає перемогу Тихановської», – зазначила Красуліна.
Тим не менше, коли саме буде зроблена заява, наразі невідомо. Нагадаємо, у Білорусі продовжують протести через можливе підроблення результатів голосування на користь Олександра Лукашенка.
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