В Україні сімейні ферми прирівняно до юридичних осіб

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Стало відомо, які переваги матиме юрособа, яка веде сімейну ферму.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Мін’юсту повідомили про оновлення Єдиного державного реєстру юросіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Тепер сімейні ферми прирівняли до юридичних осіб.
Як зазначається, оновлення реєстру провели 11 серпня. Також відомо, що сімейні ферми, які зареєструвались як юрособи, зможуть безперешкодно роздруковувати шаблони документів та сканувати готові, вести облік по господарству.
До слова, експерти очікують, що до 2024 року в країні з’явиться не менше 10 тисяч сімейних господарств.
13:07: Зеленський пообіцяв українцям мінімалку в 6500 гривень
12:00: У США запропонували дезінфікувати маски у мультиварках
11:32: МОЗ повідомляє – В Україні зафіксували рекордне збільшення хворих на коронавірус
10:08: В Україні з початку 2020 року подорожчали послуги телефонного зв'язку
09:34: Дональд Трамп втратив за рік $300 мільйонів - Bloomberg
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