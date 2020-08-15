В Україні сімейні ферми прирівняно до юридичних осіб

Аня Мартинюк 15 серпня 2020, 14:07

Стало відомо, які переваги матиме юрособа, яка веде сімейну ферму.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Мін’юсту повідомили про оновлення Єдиного державного реєстру юросіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Тепер сімейні ферми прирівняли до юридичних осіб.

Як зазначається, оновлення реєстру провели 11 серпня. Також відомо, що сімейні ферми, які зареєструвались як юрособи, зможуть безперешкодно роздруковувати шаблони документів та сканувати готові, вести облік по господарству.

До слова, експерти очікують, що до 2024 року в країні з’явиться не менше 10 тисяч сімейних господарств.