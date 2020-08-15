Економіка України впала на понад 11%

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У Держстаті представили статистику за другий квартал.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 серпня, стало відомо, що у квітні-червні 2020 року реальний ВВП України, в порівнянні з II кварталом минулого року, скоротився на 11,4%.
Такі дані навели у Державній службі статистики.
«Реальний ВВП в II кварталі 2020 зменшився в порівнянні з попереднім кварталом на 9,9% (з урахуванням сезонного фактора), а в порівнянні з II кварталом 2019 року - на 11,4%», - уточнили у відомстві.
До слова, раніше у МВФ попереджали, що пандемія сильно нашкодить економіці української держави. За прогнозом фонду, до кінця року економіка впаде ще на 8%.
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