Зеленський пообіцяв українцям мінімалку в 6500 гривень

Аня Мартинюк 15 серпня 2020, 13:07

Перед цим мінімальна зарплата зросте до 5000 гривень та 6000 гривень.

Новину передає «Преса України».

На сайті президента України Володимира Зеленського повідомляється, що голова держави пообіцяв збільшити мінімальну зарплату українцям до 6500 грн. Як відомо, з вересня 2020 року мінімальна зарплата зросте до 5000 грн.

За планом президента, у 2021 році вона зросте до 6000 гривень, а потім до 6500 гривень.

Зеленський заявив, що зростання мінімальної зарплати сприятиме збільшенню доходів бюджетників. Мова йде про вчителів, медпрацівників та соціальних працівників.

Нагадаємо, раніше експерти попереджали, що збільшення мінімалки до 5000 гривень призведе до росту курсу долара в країні.