Лукашенко відправив уряд Білорусі у відставку

Аня Мартинюк 15 серпня 2020, 12:39

Оновлений склад уряд уже сформований.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 серпня, стало відомо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив важливу заяву. За його словами, чинний уряд склав повноваження перед обраним президентом.

За даними білоруського видання «БелТА», оновлений склад уряду в основному сформований. Однак, можливі коригування.

«Уряд, як зазвичай, після обрання президента складає повноваження, треба підготувати всі документи, зараз же підписати їх, вивірити і доручити уряду продовжувати свої повноваження до формування остаточного складу уряду. При цьому треба мати на увазі, що ми задовго народу сказали, що ми формуємо уряд і показуємо, з ким президент буде працювати після виборів», - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі пройшли президентські вибори, на яких переміг чинний лідер Олександр Лукашенко. В результаті у багатьох містах країни спалахнули протести. Люди стверджують, що результати були сфальсифіковані.