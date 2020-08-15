У США запропонували дезінфікувати маски у мультиварках

Аня Мартинюк 15 серпня 2020, 12:00

Так, вчені вони розповіли, як очистити маску від вірусів за допомогою високих температур.

Новину передає «Преса України».

Дослідники університету Іллінойсу, Урбана-Шампейн, придумали як продезінфікувати маски типу N95 в домашніх умовах. Для цього необхідно мати мультиварку. Дослідники встановили, що всього 50 хвилин сухого тепла у мультиварці допоможуть вбити чотири типи вірусів на респіраторах N95, у тому числі коронавірус.

Так, дослідники пропонують дати мультиварці нагрітися протягом 5 хвилин до 175 °C. Дале необхідно покласти у неї рушник, щоб високі температури не розплавили маску. Потім всередину рушника необхідно покласти маску та залишити її на 50 хвилин.

«Через 50 хвилин респіратори очищаються, вони є безпечні у користуванні та не пошкоджені теплом», - відзначили експериментатори.

До такого методу дезінфекції рекомендують вдаватися до 20 разів, інакше маска втратить свої фільтраційні здібності.