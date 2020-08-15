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Також за добу померли 33 людини з коронавірусом.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МОЗ повідомили, що станом на 15 серпня в Україні 89 719 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу було виявлено рекордні 1 847 випадки. Найбільше нових хворих у Харківській області - 254, Києві – 232, Чернівецькій області – 170, Львівській області – 166.
Ситуація в областях та Києві наступна.
Вінницька область — 3 175 випадків;
Волинська область — 4 590 випадків;
Дніпропетровська область — 1 699 випадків;
Донецька область — 1 073 випадки;
Житомирська область — 2 377 випадків;
Закарпатська область — 6 170 випадків;
Запорізька область — 1 052 випадки;
Івано-Франківська область — 6 468 випадків;
Кіровоградська область — 739 випадків;
м. Київ — 10 392 випадки;
Київська область — 4 495 випадків;
Львівська область — 11 824 випадки;
Луганська область — 178 випадків;
Миколаївська область — 797 випадків;
Одеська область — 4 871 випадок;
Полтавська область — 544 випадки;
Рівненська область — 7 433 випадки;
Сумська область — 815 випадків;
Тернопільська область — 3 635 випадків;
Харківська область — 5 837 випадків;
Херсонська область — 294 випадки;
Хмельницька область — 1 539 випадків;
Чернівецька область — 7 434 випадки;
Черкаська область — 1 114 випадки;
Чернігівська область — 1 174 випадки.
За весь період спостереження померло 2044 пацієнти, за минулу добу – 33 людини. Видужати за весь період вдалось 47 430 пацієнттам, а за минулу добу – 633 хворим.
11:32: МОЗ повідомляє – В Україні зафіксували рекордне збільшення хворих на коронавірус
10:08: В Україні з початку 2020 року подорожчали послуги телефонного зв'язку
09:34: Дональд Трамп втратив за рік $300 мільйонів - Bloomberg
08:56: 30 гривень за долар – Експерт розповів про наслідки збільшення мінімалки українцям
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