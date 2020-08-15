МОЗ повідомляє – В Україні зафіксували рекордне збільшення хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 15 серпня 2020, 11:32

Також за добу померли 33 людини з коронавірусом.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ повідомили, що станом на 15 серпня в Україні 89 719 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу було виявлено рекордні 1 847 випадки. Найбільше нових хворих у Харківській області - 254, Києві – 232, Чернівецькій області – 170, Львівській області – 166.

Ситуація в областях та Києві наступна.

Вінницька область — 3 175 випадків;

Волинська область — 4 590 випадків;

Дніпропетровська область — 1 699 випадків;

Донецька область — 1 073 випадки;

Житомирська область — 2 377 випадків;

Закарпатська область — 6 170 випадків;

Запорізька область — 1 052 випадки;

Івано-Франківська область — 6 468 випадків;

Кіровоградська область — 739 випадків;

м. Київ — 10 392 випадки;

Київська область — 4 495 випадків;

Львівська область — 11 824 випадки;

Луганська область — 178 випадків;

Миколаївська область — 797 випадків;

Одеська область — 4 871 випадок;

Полтавська область — 544 випадки;

Рівненська область — 7 433 випадки;

Сумська область — 815 випадків;

Тернопільська область — 3 635 випадків;

Харківська область — 5 837 випадків;

Херсонська область — 294 випадки;

Хмельницька область — 1 539 випадків;

Чернівецька область — 7 434 випадки;

Черкаська область — 1 114 випадки;

Чернігівська область — 1 174 випадки.

За весь період спостереження померло 2044 пацієнти, за минулу добу – 33 людини. Видужати за весь період вдалось 47 430 пацієнттам, а за минулу добу – 633 хворим.