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Нову статистику навели у Держстаті.
Новину передає «Преса України».
У Державній службі статистики повідомили, що з початку 2020 року в країні значно зросли ціни на послуги телефонного зв'язку.
«Споживчі ціни на телефонні і телефаксних послуг в січні-липні 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 13,4%», - йдеться у повідомленні.
У Держстаті уточнили, що споживчі ціни на послуги в липні в річному виразі виросли на 13,1%. Якщо порівнювати з червневим показником, то зростання відбулось на 0,6%.
11:32: МОЗ повідомляє – В Україні зафіксували рекордне збільшення хворих на коронавірус
10:08: В Україні з початку 2020 року подорожчали послуги телефонного зв'язку
09:34: Дональд Трамп втратив за рік $300 мільйонів - Bloomberg
08:56: 30 гривень за долар – Експерт розповів про наслідки збільшення мінімалки українцям
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