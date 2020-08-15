В Україні з початку 2020 року подорожчали послуги телефонного зв'язку

Аня Мартинюк 15 серпня 2020, 10:08

Нову статистику навели у Держстаті.

Новину передає «Преса України».

У Державній службі статистики повідомили, що з початку 2020 року в країні значно зросли ціни на послуги телефонного зв'язку.

«Споживчі ціни на телефонні і телефаксних послуг в січні-липні 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 13,4%», - йдеться у повідомленні.

У Держстаті уточнили, що споживчі ціни на послуги в липні в річному виразі виросли на 13,1%. Якщо порівнювати з червневим показником, то зростання відбулось на 0,6%.