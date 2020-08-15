Дональд Трамп втратив за рік $300 мільйонів - Bloomberg

Аня Мартинюк 15 серпня 2020, 09:34

Експерти розповіли, з чим це пов’язано.

Новину передає «Преса України».

За даними видання Bloomberg, у 2019 році президент США Дональд Трамп спостерігав за скороченням своїх статків. А саме майже на 300 мільйонів доларів. Це найбільша втрата Трампа з 2015 року.

Експерти Bloomberg зазначили, що стан Дональда Трампа оцінюється в 2,7 млрд доларів. З початку каденції його статки були більшими - 3 млрд дол. За словами експертів, серед причин, через які президент СШа почав біднішати - падіння цін на нерухомість та економічні наслідки пандемії коронавіруса.

Нагадаємо також, коли Дональд Трамп став президентом, він заявив, що вартість його активів перевищує 10 млрд дол.