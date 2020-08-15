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Експерти розповіли, з чим це пов’язано.
Новину передає «Преса України».
За даними видання Bloomberg, у 2019 році президент США Дональд Трамп спостерігав за скороченням своїх статків. А саме майже на 300 мільйонів доларів. Це найбільша втрата Трампа з 2015 року.
Експерти Bloomberg зазначили, що стан Дональда Трампа оцінюється в 2,7 млрд доларів. З початку каденції його статки були більшими - 3 млрд дол. За словами експертів, серед причин, через які президент СШа почав біднішати - падіння цін на нерухомість та економічні наслідки пандемії коронавіруса.
Нагадаємо також, коли Дональд Трамп став президентом, він заявив, що вартість його активів перевищує 10 млрд дол.
09:34: Дональд Трамп втратив за рік $300 мільйонів - Bloomberg
08:56: 30 гривень за долар – Експерт розповів про наслідки збільшення мінімалки українцям
14:26: У Книгу рекордів України потрапив шлюб, проведений у прямому ефірі
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