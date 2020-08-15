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30 гривень за долар – Експерт розповів про наслідки збільшення мінімалки українцям

Аня Мартинюк 15 серпня 2020, 08:56
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30 гривень за долар – Експерт розповів про наслідки збільшення мінімалки українцям

Борис Кушнірук попередив, чим обернеться для українців така радісна подія, як підняття мінімальної зарплати. 

Новину передає «Преса України».

Економічний експерт Борис Кушнірук відреагував на підняття мінімальної зарплати українцям з вересня поточного року. За його словами, під час падіння економіки підвищення зарплат означає друк грошей.

«В такому рішенні я бачу дві проблеми. По-перше, в бюджеті просто немає для цього грошей. Реальний дефіцит бюджету на цей рік і так буде не менше 400 млрд грн. І закрити цю дірку буде проблематично, з огляду на те, що ми, очевидно, будемо знову мати проблеми з МВФ», - додав він.

Експерт також вважає, що в разі отримання українською державою грошей від МВФ та Світового банку, в бюджеті країни залишається діра в 300-400 млрд.  

«Мінімальні зарплати виплачує зазвичай малий бізнес. А у нього сьогодні, в результаті пандемії, дійсно складна ситуація. Якщо його ще змушувати збільшувати зарплати і, відповідно, податки, очевидно, ми побачимо, що бізнес буде або закриватися, або йти в тінь», - наголосив він.

Кушнірук зауважив, що підняття зарплат призведе до збільшення інфляції і курс гривні до долара переступить психологічну позначку 30 гривень.

  

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