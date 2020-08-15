30 гривень за долар – Експерт розповів про наслідки збільшення мінімалки українцям

Аня Мартинюк 15 серпня 2020, 08:56

Борис Кушнірук попередив, чим обернеться для українців така радісна подія, як підняття мінімальної зарплати.

Новину передає «Преса України».

Економічний експерт Борис Кушнірук відреагував на підняття мінімальної зарплати українцям з вересня поточного року. За його словами, під час падіння економіки підвищення зарплат означає друк грошей.

«В такому рішенні я бачу дві проблеми. По-перше, в бюджеті просто немає для цього грошей. Реальний дефіцит бюджету на цей рік і так буде не менше 400 млрд грн. І закрити цю дірку буде проблематично, з огляду на те, що ми, очевидно, будемо знову мати проблеми з МВФ», - додав він.

Експерт також вважає, що в разі отримання українською державою грошей від МВФ та Світового банку, в бюджеті країни залишається діра в 300-400 млрд.

«Мінімальні зарплати виплачує зазвичай малий бізнес. А у нього сьогодні, в результаті пандемії, дійсно складна ситуація. Якщо його ще змушувати збільшувати зарплати і, відповідно, податки, очевидно, ми побачимо, що бізнес буде або закриватися, або йти в тінь», - наголосив він.

Кушнірук зауважив, що підняття зарплат призведе до збільшення інфляції і курс гривні до долара переступить психологічну позначку 30 гривень.