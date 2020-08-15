Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • 30 гривень за долар – Експерт розповів про наслідки збільшення мінімалки українцям
  • Антирекорд в Україні – Плюс 1732 людини з Covid-19
  • Усіх керівників Укроборонпрому звільнять

В Україні побільшало субсидіантів

Аня Мартинюк 15 серпня 2020, 08:25
Версія для друку
В Україні побільшало субсидіантів

У липні українські домогосподарства отримали меншу допомогу від держави, ніж у червні.

Новину передає «Преса України».

У липні 2,934 млн українських домогосподарств отримали субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. У червні таких було на 1,5% менше. Про це розповіли у Міністерство соціальної політики.

У відомстві уточнили, що середній розмір допомоги у червні та липні становив 267,78 гривень та  256,73 гривень відповідно. Скорочення виплат відбулось на 4,1%.

До слова, у липні готівкою виплатили 379,55 мільйонів гривень субсидії, безготівково - 10,37 мільйонів гривень. Найбільшу субсидію отримують у Києві, Харківській та Запорізькій області.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції