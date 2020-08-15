В Україні побільшало субсидіантів

Аня Мартинюк 15 серпня 2020, 08:25

У липні українські домогосподарства отримали меншу допомогу від держави, ніж у червні.

Новину передає «Преса України».

У липні 2,934 млн українських домогосподарств отримали субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. У червні таких було на 1,5% менше. Про це розповіли у Міністерство соціальної політики.

У відомстві уточнили, що середній розмір допомоги у червні та липні становив 267,78 гривень та 256,73 гривень відповідно. Скорочення виплат відбулось на 4,1%.

До слова, у липні готівкою виплатили 379,55 мільйонів гривень субсидії, безготівково - 10,37 мільйонів гривень. Найбільшу субсидію отримують у Києві, Харківській та Запорізькій області.