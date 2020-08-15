Гурт KAZKA представив новий кліп на популярний хіт

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Зйомки чорно-білого кліпу відбулись у Дубаї.
Новину передає «Преса України».
На офіційному YouTube-каналі українського гурту KAZKA з’явилась нова відео робота на хіт «Пісня Смілівіх Дівчат». Як відомо, пісня увійшла в альбом «NIRVANA», який світ побачив у минулому році.
«Відео обіцяє стати знаковим в творчому розвитку KAZKA, адже несе важливі меседжі і визначає шлях вольової і непохитної людини – жінки!» - відзначили у колективі.
Відомо, що зйомки кліпу відбулись у Дубаї на фоні хмарочосу Crowne Plaza, заповідника дикої природи Рас-Аль-Хор, Дубайської рамки і всесвітньо відомого хмарочоса Бурдж-Халіфа.
Кліп знятий у чорно-білих тонах. У ньому можна побачити сам гурт та танцювальний колектив. Режисер кліпу - Саванна Сетен.
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