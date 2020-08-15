З’явилися нові фото виверження вулкану Синабунг

Аня Мартинюк 15 серпня 2020, 07:04

На щастя, виверження вулкану не завдало великої шкоди.

Новину передає «Преса України».

У четвер, 13 серпня, вулкан Синабунг на острові Суматра вкотре вибухнув, викинувши вулканічний попіл. Вчора, 14 серпня, жителі села Сукандебі в Каро, Індонезія, могли бачити драматичні пейзажі біля вулкану.

Як зазначає місцева влада, шматки золи розкинулись небом на 2 км. Аеропорти попередили про небезпеку. Активність вулкану відзначали щонайменше 8 разів. Тим не менше, повідомлень про жертв, поранених чи матеріальну шкоду не надходило.