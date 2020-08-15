В Україні запрацювала платіжна система Facebook Pay

Аня Мартинюк 15 серпня 2020, 06:32

Стало відомо, які послуги тепер доступні українським користувачам Facebook.

Новину передає «Преса України».

На українському ринку без гучної реклами запрацювала платіжна система Facebook Pay. Тепер користувачі найбільшої соцмережі у світі можуть робити перекази коштів, здійснювати покупки в інтегрованому магазині та групах чи просувати товари у соцмережі.

Для цього необхідно прив’язати банківську карту Mastercard чи Visa, або електронний гаманець PayPal, нагадаємо, в Україні він не працює, до свого облікового запису. Платежі здійснюються в доларах за курсом банку.

Варто зазначити, що сервіс доступний у десктопній версії.