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В Україні запрацювала платіжна система Facebook Pay

Аня Мартинюк 15 серпня 2020, 06:32
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В Україні запрацювала платіжна система Facebook Pay

Стало відомо, які послуги тепер доступні українським користувачам Facebook.

Новину передає «Преса України».

На українському ринку без гучної реклами запрацювала платіжна система Facebook Pay. Тепер користувачі найбільшої соцмережі у світі можуть робити перекази коштів, здійснювати покупки в інтегрованому магазині та групах чи просувати товари у соцмережі.

Для цього необхідно прив’язати банківську карту Mastercard чи Visa, або електронний гаманець PayPal, нагадаємо, в Україні він не працює, до свого облікового запису. Платежі здійснюються в доларах за курсом банку.

Варто зазначити, що сервіс доступний у десктопній версії.

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