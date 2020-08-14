Суд оштрафував кандидата на пост мера Києва Притулу

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Тепер шоумен має заплатити штраф у розмірі 425 гривень.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 серпня, Солом'янський районний суд Києва визнав шоумена та кандидата на пост мера Києва Сергія Притулу винним у ДТП, яка мала місце у 2014 році.
Як зазначається, 6 лютого Притула не вибрав безпечну швидкість руху, не врахував дорожню обстановку на перехресті вулиці Лукашевича і проспекту Повітрофлотського й не дотримався безпечної дистанції до автомобіля, який рухався попереду. В результаті відбулось зіткнення з авто.
За порушення вимоги правил дорожнього руху він має сплатити штраф у розмірі 425 гривень. Також з шоумена було стягнено 36 гривень судового збору. Рішення суду винуватець ДТП не оскаржував.
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