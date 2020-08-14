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У Книгу рекордів України потрапив шлюб, проведений у прямому ефірі

Аня Мартинюк 14 серпня 2020, 14:26
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У Книгу рекордів України потрапив шлюб, проведений у прямому ефірі

Молодята скористалися послугою «Шлюб за добу».

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Міністерства юстиції повідомили про новий національний рекорд. Так, сьогодні, 14 серпня, в ранковому шоу «Ранок з Україною» на Телеканал Україна було зареєстровано рекорд - Шлюб, проведений у прямому ефір.

Подія потрапила в Книгу рекордів України. Як наголошується, молодята, Ірина Ємельянова та Віктор Загіка, скористалися послугою Міністерства юстиції «Шлюб за добу».

Ольга Оніщук, заступниця Міністра юстиції з питань державної реєстрації, вручила молодятам свідоцтво про державну реєстрацію шлюбу. 

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