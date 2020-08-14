У Книгу рекордів України потрапив шлюб, проведений у прямому ефірі 14:26
Автомобілісти виявили «партизана» зі «щасливим» номером 12:18
Вихідні в Україні будуть максимально комфортними – Діденко 11:45
Мін’юст нагадав, хто відповідає за безпеку атракціонів 11:08
Велика Британія ввела для французів обов'язковий карантин 10:28
У Бразилії безпритульному псу дали роботу в автосалоні 09:49
Лукашенка запропонували позбавити звання почесного доктора наук КНУ імені Шевченка 07:34
На кінофестивалі «Молодість» покажуть фільм про українських ЛГБТ-військових 15:04
Мэр Днепра Борис Филатов... Крутое пике лакея Коломойского... 14:46
Екс-президент Петро Порошенко продовжує себе почувати главою держави – Онищенко 14:34
Молодята скористалися послугою «Шлюб за добу».
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Міністерства юстиції повідомили про новий національний рекорд. Так, сьогодні, 14 серпня, в ранковому шоу «Ранок з Україною» на Телеканал Україна було зареєстровано рекорд - Шлюб, проведений у прямому ефір.
Подія потрапила в Книгу рекордів України. Як наголошується, молодята, Ірина Ємельянова та Віктор Загіка, скористалися послугою Міністерства юстиції «Шлюб за добу».
Ольга Оніщук, заступниця Міністра юстиції з питань державної реєстрації, вручила молодятам свідоцтво про державну реєстрацію шлюбу.
14:26: У Книгу рекордів України потрапив шлюб, проведений у прямому ефірі
12:18: Автомобілісти виявили «партизана» зі «щасливим» номером
11:45: Вихідні в Україні будуть максимально комфортними – Діденко
11:08: Мін’юст нагадав, хто відповідає за безпеку атракціонів
10:28: Велика Британія ввела для французів обов'язковий карантин
09:49: У Бразилії безпритульному псу дали роботу в автосалоні
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.