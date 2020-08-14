Автомобілісти виявили «партизана» зі «щасливим» номером

Аня Мартинюк 14 серпня 2020, 12:18

Власник Toyota вирішив, що його номерний знак АІ0999ЕМ не повинен бути доступний постороннім очам.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 серпня, у фейсбук-спільноті «Зупини лося» представили черговий знімок автомобіля з прихованим номер. Як відомо, у Києві запрацювали автофіксатори порушників правил дорожнього руху.

Водії, які, очевидно, вдаються до небезпечної їзди, уже заклеювали по одній літері чи цифрі на номерному знаку. Також винахідливі потенційні порушники ПДР опускали знаки та повністю затоновували номер білою фарбою.

На цей раз власник чорної Toyota з номерним знаком АІ0999ЕМ вирішив захистити себе від штрафу, встановивши затемнену плівку. Інтернет-користувач Ігорь Роздобудько зазначив, що він є автором фото. За його словами, за кермом було "обличчя кавказької зовнішності, а з переду нема знаку".

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