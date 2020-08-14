Вихідні в Україні будуть максимально комфортними – Діденко

Аня Мартинюк 14 серпня 2020, 11:45

Синоптик Наталія Діденко також спрогнозувала скорі +30 градусів в Україні.

Новину передає «Преса України».

Український синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде погода в країні 15 та 16 серпня. За її прогнозом, погоду визначатиме антициклон Emil. Так, опадів не очікується.

«Нюанс. У суботу, завтра, в прикарпатських областях є ймовірність дощу та грози.

А в неділю по північному сходу - Сумщина, Харківщина, Чернігівщина - збільшиться хмарність і можливі локальні невеликі дощики», - уточнила вона.

Тим часом стовпчики термометрів покажуть +24+28 градусів. На Півночі та Сході 15 серпня +19+24 градуси, а 16 серпня +23+27 градусів.

У столиці вихідні будуть сонячними, а температура повітря становитиме від +23 до+27 градусів. Спекотні +30 градусів чекають на українців з наступного тижня.