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Синоптик Наталія Діденко також спрогнозувала скорі +30 градусів в Україні.
Новину передає «Преса України».
Український синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде погода в країні 15 та 16 серпня. За її прогнозом, погоду визначатиме антициклон Emil. Так, опадів не очікується.
«Нюанс. У суботу, завтра, в прикарпатських областях є ймовірність дощу та грози.
А в неділю по північному сходу - Сумщина, Харківщина, Чернігівщина - збільшиться хмарність і можливі локальні невеликі дощики», - уточнила вона.
Тим часом стовпчики термометрів покажуть +24+28 градусів. На Півночі та Сході 15 серпня +19+24 градуси, а 16 серпня +23+27 градусів.
У столиці вихідні будуть сонячними, а температура повітря становитиме від +23 до+27 градусів. Спекотні +30 градусів чекають на українців з наступного тижня.
12:18: Автомобілісти виявили «партизана» зі «щасливим» номером
11:45: Вихідні в Україні будуть максимально комфортними – Діденко
11:08: Мін’юст нагадав, хто відповідає за безпеку атракціонів
10:28: Велика Британія ввела для французів обов'язковий карантин
09:49: У Бразилії безпритульному псу дали роботу в автосалоні
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