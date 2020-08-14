Мін’юст нагадав, хто відповідає за безпеку атракціонів

Аня Мартинюк 14 серпня 2020, 11:08

Пам’ятку представили у прес-службі відомства.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 серпня, у Міністерстві юстиції України нагадали, що з послабленням карантину та продовженням літнього тепла в країні активно працюють американські гірки, каруселі, батути, гойдалки.

У відомстві вирішили розповісти українським відпочивальникам, хто відповідає за безпеку атракціонів та якою має бути безпечна атракціонна техніка.

«Власники атракціонів під час установлення, монтажу, безпечної експлуатації, ремонту та реконструкції повинні дотримуватися Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01 березня 2006 року № 110», - йдеться у повідомленні.

У разі порушення правил власники атракціонів несуть адміністративну або кримінальну відповідальність.