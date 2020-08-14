Велика Британія ввела для французів обов'язковий карантин

Аня Мартинюк 14 серпня 2020, 10:28

Таке правило діятиме для ряду інших країн.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 серпня, стало відомо, що британський уряд вирішив зобов’язати усіх прибуваючих з Франції проходити двотижневий карантин. Причина такого ходу подій - високий рівень заражуваність на коронавірус у Франції.

Міністр транспорту Британії Грант Шеппс зазначив, що окрім Франції правило діятиме для мандрівників, які прибувають з Нідерландів, Мальти, Іспанії та Бельгії.

«Дані показують, що нам потрібно видалити Францію, Нідерланди, Монако, Мальту, острови Теркс і Кайкос і Аруба з нашого списку туристичних коридорів, щоб знизити рівень інфікування», - розповів він.

Так, правило вступить в силу з 15 серпня.