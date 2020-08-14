Мін’юст нагадав, хто відповідає за безпеку атракціонів 11:08
Велика Британія ввела для французів обов'язковий карантин 10:28
У Бразилії безпритульному псу дали роботу в автосалоні 09:49
Лукашенка запропонували позбавити звання почесного доктора наук КНУ імені Шевченка 07:34
На кінофестивалі «Молодість» покажуть фільм про українських ЛГБТ-військових 15:04
Мэр Днепра Борис Филатов... Крутое пике лакея Коломойского... 14:46
Екс-президент Петро Порошенко продовжує себе почувати главою держави – Онищенко 14:34
В МОЗ продовжують фіксувати велику кількість хворих на COVID-19 10:27
У «Слузі народу» назвали Притулу технологічним кандидатом Кличка 08:36
Таке правило діятиме для ряду інших країн.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 серпня, стало відомо, що британський уряд вирішив зобов’язати усіх прибуваючих з Франції проходити двотижневий карантин. Причина такого ходу подій - високий рівень заражуваність на коронавірус у Франції.
Міністр транспорту Британії Грант Шеппс зазначив, що окрім Франції правило діятиме для мандрівників, які прибувають з Нідерландів, Мальти, Іспанії та Бельгії.
«Дані показують, що нам потрібно видалити Францію, Нідерланди, Монако, Мальту, острови Теркс і Кайкос і Аруба з нашого списку туристичних коридорів, щоб знизити рівень інфікування», - розповів він.
Так, правило вступить в силу з 15 серпня.
11:08: Мін’юст нагадав, хто відповідає за безпеку атракціонів
10:28: Велика Британія ввела для французів обов'язковий карантин
09:49: У Бразилії безпритульному псу дали роботу в автосалоні
07:34: Лукашенка запропонували позбавити звання почесного доктора наук КНУ імені Шевченка
15:04: На кінофестивалі «Молодість» покажуть фільм про українських ЛГБТ-військових
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.